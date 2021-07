Belgio-Italia, Mancini: “Vittoria sofferta, successo meritato. Strada ancora lunga”

Al termine di una grande prova da parte dell'Italia, il C.t Roberto Mancini analizza l'esaltante prestazione messa in campo da parte del suo 11. Gli azzurri, adesso, affronteranno sul terreno di Wembley la Spagna di Luis Enrique

Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini , intervenuto in seguito alla vittoria della rappresentativa azzurra nel quarto di finale di Euro 2020 contro il quotato Belgio . Una grande solidità messa in campo da tutti gli effettivi impiegati dall'ex allenatore di Inter e Manchester City , riusciti nel migliore dei modi a contrastare una Nazionale forte sia nelle individualità che nel collettivo come quella belga. La formazione allenata dal tecnico marchigiano ha messo sul rettangolo verde dell'Allianz Arena forza agonistica, grinta, tenacia, tutte peculiarità tecniche che le hanno permesso di portare a casa una qualificazione più che meritata.

Ne è consapevole anche lo stesso Mancini, che ai microfoni di Rai Sport ha analizzato con grande lucidità e franchezza la prova dei suoi azzurri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Abbiamo meritato di vincere. Sono stati straordinari nel gioco. E' chiaro che abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti perchè eravamo stanchi. Sono stati bravi, potevamo fare qualche gol in più. 25 minuti di sofferenza all'inizio no. Era una partita abbastanza aperta ma non di sofferenza. La sofferenza è stata un po' alla fine ma questo ci stava perché abbiamo speso tanto. Non avevano un risultato minimo all'inizio. Siamo partiti per cercare di fare il massimo di quello che potevamo fare. La strada è ancora lunga. Spagna? Godiamoci questa vittoria. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi".