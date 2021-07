Belgio-Italia, Mancini sicuro: “Affrontiamo la migliore squadra del torneo”

Le parole del commissario tecnico dell'Italia nel corso della conferenza stampa della vigilia

L'Italia si proietta alla sfida contro il Belgio che vale un posto per la semifinale di Euro 2020. Gli Azzurri dopo aver eliminato l'Austria si preparano a sfidare Lukaku & Co, pochi i dubbi di formazione per il c.t. Roberto Mancini che ha dichiarato quanto segue in conferenza stampa.