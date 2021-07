Belgio-Italia, Mancini: “Pochi dubbi. De Bruyne-Hazard? Giusto fare pre-tattica”

Le parole del commissario tecnico dell'Italia nel corso della conferenza stampa della vigilia

L' Italia si proietta alla sfida contro il Belgio che vale un posto per la semifinale di Euro 2020. Gli Azzurri dopo aver eliminato l' Austria si preparano a sfidare Lukaku & Co nel match dei quarti di finale degli Europei, pochi i dubbi di formazione per il c.t. Roberto Mancini che ha dichiarato quanto segue.

"Dubbi pochi. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio. De Bruyne e Hazard? Mi sembra giusto... Sta preparando una gara importante come noi. Queste gare sono belle perché giocano grandissimi giocatori, sono i migliori del ranking da tre anni. Noi giochiamo bene. Vedere le squadre al completo per lo spettatore è bello, il bello del calcio è vedere tutti in campo. Ogni gara ti può rendere più forte se riesci a tirare fuori le cose in cui sei migliorato. Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto 26 tiri in porta. Sono stati momenti difficili ma alla fine abbiamo vinto con merito. Non esistono gare semplici.