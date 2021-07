Belgio-Italia, l’Allianz si colora d’azzurro: 10 mila tifosi italiani sugli spalti

Sono 14.500 i tagliandi andati sold out per la sfida tra Belgio e Italia, in programma alle ore 21 a Monaco di Baviera

A Monaco di Baviera è iniziato il conto alla rovescia per Belgio-Italia, gara valevole per i quarti di finale di Euro 2020 in programma alle ore 21. I biglietti per la sfida della Football Arena Munich sono andati sold out in poche ore. Solo 14.500 ticket a disposizione per assistere alla partita, a causa della pandemia Covid. E capienza ridotta al 20%. Tuttavia, "secondo un calcolo ovviamente approssimativo, il 70-80% dell’Allianz Arena tiferà Italia", sottolinea Gazzetta.it. D'altra parte, si stima che fra Monaco e dintorni gli italiani siano circa 50.000.