Belgio-Italia, De Bruyne: “Azzurri grande squadra, ho una lesione al legamento”

Queste le parole di Kevin De Bruyne, intervenuto in seguito al 1-2 contro l'Italia che ha condannato il suo Belgio all'eliminazione ai quarti da Euro 2020. Una serata amara per la formazione di Roberto Martinez, che non è riuscita a recuperare i due gol di svantaggio subiti nel primo tempo per merito di Barella e Insigne. Tanta amarezza sul volto del rifinitore del Manchester City, uscito nuovamente malconcio dalla sfida per un problema al legamento. Di questo e dell'analisi del match ha parlato il trequartista del Belgio, intervistato al termine dell'incontro.