Italia-Ucraina, Spalletti: “Bisogna essere contenti, giocata tutta bene la gara”

Parola a Luciano Spalletti . Il commissario tecnico della nazionale azzurra - ai microfoni di Rai Sport - ha parlato del match disputatosi questa sera tra Italia e Ucraina , valido per la sesta giornata del girone di qualificazione per Euro2024 . Di seguito, le parole dell'ex allenatore di Zenit e Inter tra le altre.

"Stasera bisogna essere contenti perché non è possibile stare sempre laggiù e non ricevere neanche un cross. Abbiamo preso due occasioni nel primo tempo e due ripartenze nel secondo tempo sennò si fa i pignoli e non va più bene perchè la squadra ha giocato un buona gara. L'Italia di tutta la partita perchè nel secondo tempo loro sono stati bravi nelle ripartenze perchè quando perdi qualità a giocare a ridosso dell'area di rigore e loro lasciano due giocatori alti. Noi dovevamo avere più qualità nel fare il terzo e quarto gol. Sicuramente sì perchè sono stati una ventina di giorni di pressione totale nella testa perchè c'erano tante cose da rendersi conto nonostante avessi avuto dei collaboratori splendidi della Federazione che mi hanno dato una mano in tutto".