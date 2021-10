Italia-Spagna, Mancini vs Luis Enrique: gli Azzurri a caccia della Nations League

Italia e Spagna si incontrano in una nuova semifinale dopo quella disputata ad Euro 2020. La sfida è valida per la semifinale di Nations League, in programma domani alle 20:45 a San Siro

⚽️

A tre mesi esatti dalla semifinale di Euro2020, vinta dagli Azzurri ai rigori per 4-2, Italia e Spagna si rincontrano per una gara ufficiale, valida per la semifinale di Nations League.

Italia orfana dei suoi attaccanti titolari, Immobile e Belotti, entrambi infortunati e in fase di recupero. Assenti anche Pessina e Zaniolo che nell'ultimo turno di Serie A sono stati costretti ad abbandonare il campo anzitempo per infortunio. Il loro posto è stato preso da Calabria, Dimarco e Kean. L'attaccante della Juventus partirà, con ogni probabilità, dalla panchina in favore di Lorenzo Insigne schierato falso nueve al centro del 4-3-3 coniato da Roberto Mancini, ai suoi lati Chiesa e Berardi. Da segnalare il ritorno tra i convocati di Alex Meret, rientrato da poco dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane.

Nella compagine iberica saranno assenti Alvaro Morata, centravanti bianconero infortunatosi nella gara contro la Sampdoria, e JordiAlba, anche lui non al meglio come anche il giovane Pedri. Prima convocazione per il 17enne centrocampista del Barcellona, Gavi, che ha ben figurato nelle ultime uscite della squadra catalana, mentre torna ad indossare la casacca della Nazionale dopo tre anni di assenza Marcos Alonso. In avanti pronti poi Oyarzabal con Sarabia e Ferran Torres.

La vincente della gara tra gli Azzurri e le Furie Rosse affronterà una tra Francia e Belgio, l'altra semifinale in programma giovedì 7 ottobre all'Allianz Stadium di Torino. La finalissima, invece, si giocherà giorno 10 ottobre alle 20:45 a San Siro.