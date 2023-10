Italia-Malta, le probabili formazioni: Spalletti punta su Bonaventura. C’è Kean

A caccia dei tre punti. L' Italia , dopo il pari contro la Macedonia del Nord e il successo con l' Ucraina , ospita Malta nella sfida valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024 . La gara è in programma alle ore 20:45 al San Nicola . Luciano Spalletti cerca, dunque, il primo successo della sua gestione, con la consapevolezza di giocarsi una bella fetta della qualificazione.

L'obiettivo degli Azzurri è quello di consolidare il secondo posto nel Gruppo C, inseguito dalla stessa Ucraina, reduce dal ko contro Acerbi e compagni, a quota sette punti. Tredici i punti conquistati fin qui dagli inglesi, che inducono a pensare che il primo posto non sfuggirà alla squadra di Gareth Southgate. L'Italia, invece, è a quota sette, con una partita in meno. I precedenti, inoltre, sorridono alla squadra del tecnico ex Napoli, imbattuti nei nove precedenti contro Malta: il bilancio parla di nove vittorie, con gli Azzurri che non hanno mai subito più di una rete.