Italia-Inghilterra, formazioni ufficiali: Mancini lancia Retegui. Berardi sfida Saka

Al via le qualificazioni per gli Europei del 2024, l'Italia di Roberto Mancini è stata inserita nel gruppo C con Inghilterra, Macedonia del Nord, Ucraina e Malta. Proprio nel primo match, in programma oggi 23 marzo alle 20:45, gli azzurri sfideranno i "Tre Leoni" al "Maradona" di Napoli. (questa la preview dell'incontro)