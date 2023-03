Italia-Inghilterra, probabili formazioni: tridente con Retegui, Acerbi-Toloi dal 1′

Alle ore 20:45, allo Stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli , l' Italia affronterà l' Inghilterra nel match valevole per le qualificazioni agli Europei d i Germania 2024 . L'ultima volta che le due compagini si sono sfidate risale allo scorso 23 settembre 2022, a San Siro, in Nations League . Ad avere la meglio furono ancora una volta gli uomini di Roberto Mancini grazie alla rete messa a segno da Giacomo Raspadori .

Davanti a Donnarumma, Acerbi e Toloi (o in alternativa Romagnoli) comporranno il tandem di centrali difensivi; Di Lorenzo e Spinazzola esterni bassi sulle rispettive corsie. Jorginho nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Verratti e Barella. Infine, Berardi e Lorenzo Pellegrini larghi formeranno il tridente con l'italo-argentino unico terminale offensivo. Retegui, infatti, al momento è favorito su Scamacca per una maglia da titolare. In panchina, inoltre, Mancini dovrebbe preferire Emerson e Pessina a Grifo e Frattesi. Dei calciatori convocati dal tecnico originario di Jesi, in tribuna anche Carnesecchi, Buongiorno, Pafundi e Bonucci.