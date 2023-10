Inghilterra-Italia, Spalletti: “Bisogna correggere qualcosa. Siamo rimasti sorpresi”

Luciano Spalletti perde la sua prima gara da commissario tecnico dell'Italia. La nazionale azzurra esce sconfitta da Wembley con il risultato di 3-1. Ad aprire il match ci pensa Scamacca che al 15' gonfia la rete. Dopo ci pensano Kane con una doppietta e Rashford a ribaltare il tutto e regala la matematica partecipazione ai prossimo Europei. Il ct ex Napoli e Roma ha parlato ai microfoni della Rai dopo il match contro l’Inghilterra perso per 3-1 e valido per le qualificazioni agli Europei del 2024: "Abbiamo fatto la partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati dal risultato. Deve essere una cosa normale subire ripartenze, se si vuole fare un calcio europei e fisico come i club e le nazioni che insegnano come bisogna stare in campo".