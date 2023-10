Inghilterra-Italia 3-1: Kane e Rashford ribaltano Scamacca. Primo ko per Spalletti

Commento e risultato del match tra Inghilterra e Italia, valido per l'ottava giornata del girone di qualificazione ad Euro 2024, che si disputerà in Germania.

L'Italia cerca continuità dopo il successo in scioltezza contro Malta e vuole conquistare il pass verso Euro 2024 da Wembley, luogo nel quale divenne Campione d'Europa nel 2021, proprio contro l'Inghilterra, avversario odierno. Spalletti riparte dal suo sistema di gioco e conferma il 4-3-3 che gli ha permesso di ottenere sette punti nelle sue prime tre apparizioni nella panchina azzurra. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Udogie esterni bassi, Acerbi e Scalvini tandem di centrali difensivi. Cristante, Frattesi e Barella in zona nevralgica, Berardi ed El Shaarawy larghi nel tridente che ha in Scamacca il suo terminale centrale nel roster offensivo.