Inghilterra-Belgio, probabili formazioni: c’è Lukaku, Southgate con Rashford e Toney

E' tutto pronto per la sfida in programma alle ore 20:45 nella splendida cornice di Wembley. Dopo la sconfitta rimediata contro il Brasile, l'Inghilterra affronterà questa sera il Belgio nell'ultimo test prima di Euro 2024. Un'amichevole utile sia al CT Gareth Southgate, sia al CT Domenico Tedesco per valutare il gruppo a meno di tre mesi dall'appuntamento con i prossimi Europei e capire su chi puntare in vista della competizione continentale che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

I vice campioni d'Europa sono inseriti nel gruppo con Serbia, Danimarca e Slovenia; il Belgio con Slovacchia, Romania e la vincente dello spareggio B. Quattro i precedenti in gare ufficiali tra le due compagini, con ben tre successi dei Diavoli Rossi contro una sola vittoria della nazionale dei Tre Leoni. L'unico trionfo inglese risale al 2-1 del 2020 in Nations League. Per l'occasione, il gruppo guidato da Southgate ha tutta l'intenzione di riscattare il recente ko subito, ma davanti troverà Romelu Lukaku, che tornerà in campo dal primo minuto dopo la panchina nello 0-0 di Dublino contro l'Irlanda.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Southgate, Tedesco dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne, che non è stato convocato dall'allenatore italiano. Il motivo? Il calciatore del Manchester City è alle prese con uno stiramento all'inguine: "Non possiamo correre rischi adesso e certamente non con Kevin. È meglio dargli il tempo di recuperare bene al City e poi averlo pronto per l'Europeo", le sue parole. Il commissario tecnico della Nazionale inglese, invece, non potrà contare su Saka, Kane (già tornato in Germania) ed Henderson, oltre a Grealish, Shaw, Alexander-Arnold, Reece James e Trippier. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due CT, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Branthwaite, Gomez; Rice, Mainoo; Bowen, Bellingham/Maddison, Rashford; Toney. Allenatore: Southgate.

BELGIO (4-3-3): Kaminski; Meunier, Faes, Theate, Deman; Tielemans, Onana, Vermeeren; Bakayoko, Lukaku, Doku. Allenatore: Tedesco.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-BELGIO IN TV — L’amichevole che vedrà protagoniste Inghilterra e Belgio sarà trasmessa su Sky Sport (canale 251). Ed in diretta streaming tramite l'app SkyGo o acquistando il pacchetto Pass Sport di NOW.

