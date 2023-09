Germania, ufficiale l’esonero del CT Flick: fatale il poker incassato con il Giappone

Hansi Flick non è più ufficialmente il Commissario Tecnico della Germania. La compagine tedesca aveva disputato un match amichevole lo scorso sabato 9 settembre, subendo una cocente sconfitta per 1-4 contro il Giappone. Un'umiliazione mal digerita dalla Federazione che ha deciso di sollevare dall'incarico l'ex allenatore del Bayern Monaco. Questo il comunicato tradotto in italiano: