Francia-Marocco 2-0: Theo Hernández e Kolo Muani lanciano in finale Deschamps

La Francia conquista la sua seconda finale consecutiva ai campionati del Mondo e dopo il titolo conquistato nel 2018, la nazionale di Deschamps proverà a bissare il successo contro l'Argentina. I Bleus fanno valere il loro maggior tasso tecnico al cospetto di un Marocco che esce a testa alta anche se battuto 2-0. Parte bene la squadra di Regragui ma la Francia passa alla prima occasione con Theo Hernandez che si avventa su una palla vagante sul secondo palo e batte Bounou in acrobazia. Giroud sfiora il raddoppio colpendo il palo e El Yamiq sfiora il pari in rovesciata sul finire di primo tempo. A inizio ripresa, il Marocco produce il suo massimo sforzo costringendo la Francia sulla difensiva, ma il gol non arriva. Deschamps manda in campo Kolo Muani e dopo circa 40" il neo entrato mette dentro la palla che chiude il match e manda i francesi alla finalissima. Sarà sfida tra Mbappé e Messi compagni di squadra nel Paris Saint Germain.