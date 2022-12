Francia, Deschamps: “Vittoria che suscita emozione, avuto anche fortuna. Titolo…”

Parola a Didier Deschamps . Il tecnico del Francia in seguito alla semifinale del Mondiale vinta, conquista la sua seconda finale consecutiva ai campionati del Mondo e dopo il titolo conquistato nel 2018, la nazionale transalpina proverà a bissare il successo contro l'Argentina. I Bleus fanno valere il loro maggior tasso tecnico al cospetto di un Marocco che esce a testa alta anche se battuto 2-0. L'ex giocatore della Juventus, subito dopo la gara ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni della Rai. Di seguito le parole de CT transalpino:

"Questa vittoria suscita emozione, fierezza e orgoglio. Oggi è stata importante, anche se non è la finale. Non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna, ma i giocatori sono stati ricompensati come gruppo. Cercheremo il titolo domenica, è meraviglioso".