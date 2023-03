Francia, Deschamps: “Maignan sarà titolare, non c’è da preoccuparsi per Theo”

Parola a Didier Deschamps . Il commissario tecnico della Francia , campione del mondo nel 2018 e vice nell'ultima edizione in Qatar è intervenuto in sede di conferenza stampa sulle possibili gerarchie tra i pali e non solo della futura rosa dei galletti. Di seguito, le sue parole:

"Sarà Mike Maignan. Avrò anche discussioni, ci sarà una gerarchia ed è importante. L'esperienza è un criterio, ma è una posizione specifica e quindi l'esperienza è uno degli elementi da valutare, ma non è l'unico. Certo, comunque può essere rilevante. Per Theo non c'è niente di cui preoccuparsi oggi. Non ha un problema muscolare, la cosa sta facendo il suo corso. Quando ho convocato Giroud per il Mondiale, mi era già stato chiesto se sarebbe stato un titolare o meno. Durante il Mondiale ha migliorato la sua posizione, è uno dei 23 e ce ne sono undici che partiranno dall'inizio contro l'Olanda. Tutti possono giocare".