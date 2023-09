Francia, Deschamps commenta lo stop di Giroud: “Troppo dolore per continuare…”

Il Commissario Tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps ha commentato il problema di Giroud, in forte dubbio per Milan-Inter.

Al 27' del primo tempo di Francia-Irlanda, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, Olivier Giroud ha lasciato anzitempo il terreno di gioco, venendo sostituito dall'interista Marcus Thuram, autore del definitivo gol del 2-0 per i transalpini. L'attaccante del Milan, ha avvertito un dolore alla caviglia sinistra ed è uscito dal campo zoppicando. Momenti di preoccupazione anche per i tifosi rossoneri, ricordando che alla prossima giornata di Serie A si giocherà proprio il derby contro l'Inter. Il Commissario Tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps ai microfoni di 'TF1', ha confermato il problema di Giroud: