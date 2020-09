Qualificazioni Europei Under 21, Svezia-Italia 3-0: Azzurrini travolti a Kalmar, parte male l’era Nicolato

Passo falso al debutto con Nicolato in panchina per l’Italia Under 21 nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma in Ungheria e Slovenia nel 2021. La Svezia ha agevolmente disposto degli azzurrini, imponendosi con il punteggio di 3-0 e decidendo le sorti del match in pratica nella prima mezz’ora di gara. la doppietta di Almqvist ha tagliato le gambe ai ragazzi di Nicolato che sono apparsi confusi, caotici e decisamente sotto ritmo rispetto ai padroni di casa. L’acuto di Cutrone che scheggia la traversa non basta a scuotere l’Italia che in apertura di ripresa subisce il terzo gol che suona come un inesorabile sentenza: ci pensa Henriksson a rimpinguare il tabellino per la selezione scandinava. Non inizia certo nel migliore dei modi l’avventura del nuovo commissario tecnico degli azzurrini, l’Italia incassa la sconfitta e fallisce l’aggancio al primo posto del girone ancora saldamente in mano all’Irlanda.

