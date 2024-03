Qualificazioni Euro 2024: impresa Georgia, vincono l’Ucraina e la Polonia

Commento e risultati match validi per gli spareggi per la qualificazione ad Euro 2024 in programma alle ore 20:45

Tre i match in programma oggi, ovvero Georgia-Grecia, Galles-Polonia e Ucraina-Islanda, validi per gli spareggi per la qualificazione agli Europei 2024. Impresa degli uomini di Sagnol che vincono ai rigori e si qualificano agli Europei per la prima volta. Seconda sfida che termina 0-0, con i padroni di casa che impegnano severamente Szczesny diverse volte. La spunta ai rigori la Polonia grazie alla parata dell'estremo difensore della Juventus. Gudmundsson colpisce nuovamente ma non basta visto che l'Ucraina in rimonta vince 2-1.