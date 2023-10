Qualificazione Euro 2024: show Turchia e Romania. Ok Spagna, tonfo Croazia

Commento e risultati della settima giornata dei gironi di qualificazione per Euro 2024 dei match in programma alle ore 20:45

Altra serata di qualificazioni agli Europei 2024. Vince il Galles in casa contro la Croazia grazie alla doppietta di Wilson. Vince anche la Spagna al quale basta un gol di Gavi per battere la Norvegia di Haaland. Show per Turchia e Romania che strapazzano per 4-0 rispettivamente Lettonia e Andorra. Infine pareggio per la Polonia priva di Robert Lewandowski contro la Moldavia