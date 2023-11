Portogallo-Islanda, probabili formazioni: Roberto Martinez con CR7 e Joao Felix

A Lisbona, il Portogallo ospiterà l'Islanda nell'ultima giornata valevole per le qualificazioni ad Euro 2024.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "José Alvalade". Alle ore 20:45, a Lisbona, il Portogallo ospiterà l'Islanda nell'ultima giornata valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Capolista del Gruppo J, il Portogallo è già riuscito a staccare il pass per la Germania con la certezza di essere testa di serie al sorteggio della fase finale, in programma ad Amburgo il prossimo 2 dicembre. Qualificata anche la Slovaccia.

L'obiettivo di Cristiano Ronaldo e compagni è quello di conquistare dieci vittorie su dieci partite. Lo scoglio Liechtenstein è già stato superato lo scorso 16 novembre con successo. Due le reti messe a segno dal Portogallo ai danni dell'ultima della classe dallo stesso CR7 e da Joao Cancelo. Ventisette i punti conquistati fin qui, con trentaquattro gol siglati ed appena due reti subite. Non ha più nulla da chiedere l'Islanda, al quarto posto in classifica a quota dieci punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Diciassette i gol messi a segno, quattordici le reti incassate. Inoltre, le due formazioni torneranno a sfidarsi cinque mesi dopo l'1-0 rifilato dal Portogallo alla stessa Islanda in trasferta.

Al cospetto della compagine guidata da Age Hareide, il commissario tecnico Roberto Martinez non potrà contare sul consueto organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Pepe, Nelson Semedo, Matheus Nunes, Diogo Dalot e Rafael Leao. Il CT dell'Islanda, invece, dovrà fare a meno del solo Arnor Trautason. Proviamo a formulare le ipotesi al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Antonio Silva/Inacio, Guerreiro; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Joao Felix.

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Sampsted, Ingason, Palsson, Finnsson; Gudmundsson, Gunnarsson, Hlynsson; Gudjohnsen, Finnbogason, Sigurdsson.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-ISLANDA IN TV — La partita Portogallo-Islanda sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio sul canale dedicato a Diretta Gol, insieme alle altre tre gare in programma questa sera. Ed in streaming su SkyGo e NOW.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.