Liechtenstein-Portogallo, probabili formazioni: Martinez con Bernardo Silva e CR7

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Rheinpark Stadion". Alle ore 20:45, a Vaduz, il Liechtenstein ospiterà il Portogallo nella penultima giornata valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Un vero e proprio testacoda: capolista del Gruppo J, il Portogallo è già riuscito a staccare il pass per la Germania con la certezza di essere testa di serie al sorteggio della fase finale, in programma ad Amburgo il prossimo 2 dicembre.