Italia, De Laurentiis: “Mancava rigore per Ucraina. Loro hanno un sogno di libertà”

Il Napoli si prepara ad affrontare l' Atalanta con quello che sarà il secondo esordio di Walter Mazzarri come tecnico degli azzurri. In attesa della sfida, il noto procuratore sportivo Mario Giuffredi , che ha scritto un libro che oggi ha presentato la fatica letteraria nella Sala Champions dello Stadio Diego Armando Maradona. A prendere la parola è quindi il presidente Aurelio De Laurentiis . Di seguito le dichiarazioni del patron campano:

“Mario fa un lavoro complicatissimo, tutti coloro che fanno un lavoro complicato sono irrazionali e con loro non si può razionalmente discutere. Però dal confronto pesante nasce un grande rapporto. Federico Fellini conquistò un Oscar con un film che si chiamava “La strada”. Ogni persona che ha un sogno non può che essere da strada. Battendo il marciapiede riusciamo a percepire tutte le peculiarità che nella vita costituiscono il sogno. Mario attraverso tutti coloro che rappresenta interpreta i sogni. E soprattutto antepone gli interessi dei calciatori a quelli suoi, a condizione che loro si comportino in un certo modo”