Croazia, Modric: “Vincere il Mondiale sarebbe fantastico, potrei ritirarmi. Sto bene”

"Se dovessimo vincere la Coppa del Mondo sarebbe fantastico. Se vinciamo... potrei ritirarmi, sì. Non ho preso alcuna decisione in merito. Voglio giocare un grande torneo, con il gruppo e individualmente, non voglio pensare ad altro. Mi sento bene. Essere qui per la quarta volta, essere capitano. È un onore. Ci siamo allenati bene in questi cinque giorni, ci siamo abituati al clima, alle circostanze difficili. Sono fisicamente in forma, ho Sono in buona salute e voglio che questo inizi ora. Sicuramente i risultati accaduti di recente hanno portato ancora più rispetto per la squadra, ma come ha detto il mister, dobbiamo rimanere umili e non lasciarci trasportare da grandi dichiarazioni. alla fine vedremo quale sarà il risultato. Ripeto, dobbiamo dare il massimo. A volte il risultato ti premia, a volte no".