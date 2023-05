Brasile, il Pres. Federcalcio: “Ancelotti è il piano A, sensazione che andrà bene”

Il Brasile dopo l'addio di Tite e l'eliminazione ai quarti di finale dall'ultimo Mondiale in Qatar, cerca un nuovo CT da cui far ripartire la Seleção. Nel nel mirino è finito l'attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Il mister italiano è reduce da una stagione caratterizzata da ben due trofei alzati al cielo: la Supercoppa Europea e Copa del Rey. Per quanto concerne l'ultimo semestre, i Blancos sono attualmente a meno undici dal Barcellona già campione della Liga Santander. Quest'ultimo un piazzamento ritenuto aspramente deludente nell'ambiente madrileno, sommato alla cocente eliminazione in semifinale per mano del Manchester City in Champions League, potrebbe far vacillare la panchina, a tal punto da non ritenere ancora indispensabile la posizione del tecnico ex Milan, Napoli e Bayern Monaco tra le altre.