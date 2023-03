Brasile, Ederson: “C’è una possibilità che arrivi Ancelotti. Ecco con chi ho parlato”

Clamorosa la bomba sganciata da Ederson! L'estremo difensore di Manchester City e Brasile, ha parlato in sede di conferenza stampa in vista del match amichevole contro il Marocco in programma il 25 marzo. L'ex Benfica ha rivelato ai giornalisti presenti, la concreta possibilità che Carlo Ancelotti diventi il prossimo commissario tecnico della Seleçao. Di seguito, le sue parole: