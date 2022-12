Brasile-Corea del Sud, Tite: “Neymar valorizza gli altri, è leadership tecnica”

Parola a Tite . L'allenatore della selezione brasiliana di calcio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del post gara, in seguito al match valido per gli ottavi di finale dei mondiali in Qatar contro la Corea del Sud del mister Paulo Bento . Di seguito le parole del CT della Seleção:

"Questa è la leadership tecnica: quando una squadra cerca il giocatore, sa di avere l'arco e la freccia lì e fa la differenza. Ognuno ha una sua caratteristica per colpire, Neymar é il centro che valorizza gli altri. 18 tiri, 10 in porta? Se l'equilibrio scivola per un momento, la possibilità di perdere è maggiore. Per avere questi giocatori, devi impegnarti a posizionarti sul campo nella fase di non possesso, oltre ad avere giocatori in difesa che forniscono anche quel supporto. I nostri due terzini hanno più un ruolo di costruzione".