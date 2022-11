Belgio-Canada, probabili formazioni: out Lukaku, ok De Bruyne e Hazard. Herdman…

Comincia anche il Gruppo F dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Quarta giornata di partite, a chiuderla alle 20.00 saranno Belgio e Canada all’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan. I Diavoli Rossi sono la nazionale che ha partecipato a più fasi finali di un Mondiale senza mai vincerlo. La nazionale belga, dopo il bronzo ottenuto nei Mondiali del 2018, si candida ad essere tra le favorite per la vittoria finale del torneo. Compagine di Martinez priva di Lukaku che si affiderà a Batshuayi, supportato sulla trequarti dal talento cristallino di De Bruyne ed Eden Hazard. A centrocampo Witsel e Tielemans saranno i due interni, mentre è ballottaggio tra Castagne e Meunier per la corsia di destra. Ferreira Carrasco a sinistra. In difesa Debast affiancherà Alderweireld e Vertonghen, ma anche Dendoncker scalpita.