Argentina, Scaloni: “Grande chimica tra calciatori e tifosi. Mondiale atipico…”

Con la gara di oggi tra Qatar ed Ecuador , prende ufficialmente via il Mondiale 2022, il primo invernale. Tra le favorite per la vittoria c'è sicuramente l' Argentina di Lionel Scaloni , inserita nel gruppo con Arabia Saudita, Polonia e Messico . L'Albiceleste esordirà martedi 22 novembre contro i sauditi. Il commissario tecnico della Seleccion è intervenuto alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul gruppo formato in vista della rassegna iridata:

"Stiamo bene ma non siamo certo invincibili, e meno in un Mondiale. Apprezzo due cose: la prima, è difficile battere questa Argentina, la seconda, questa squadra ha fatto breccia nella gente. Si è creata una gran chimica tra calciatori, tifosi, tecnici e dirigenti e resterà, comunque vada il Mondiale. È un Mondiale atipico, senza alcuna preparazione per me come per qualsiasi altro allenatore. Stiamo fronteggiando diversi problemi fisici e ci sono cose legate alla forma che non possiamo controllare. E poi c’è il Mondiale, che è una competizione molto traditrice, non sempre vince il migliore. Però sappiamo cosa vogliamo e come vogliamo giocare"