Argentina, Scaloni: “Dybala out? Rispondo così. Polonia buon gioco, girone difficile”

"Inizieremo a giocare come sempre, non cambieremo la nostra filosofia di gioco nonostante l'avversario sia diverso dal Messico. Nella partita con il Messico siamo finiti a difendere a 5, domani vedremo quale decisione prendere a partita in corso. La Polonia ha una buona idea di gioco. Hanno apportato lievi modifiche in entrambe le gare. Quando ci affronteranno giocheranno sicuramente in modo diverso, ci aspettiamo che si adatteranno al nostro gioco, questo non significa che non ci attaccheranno. Che Dybala non giochi è una decisione tecnica. Lui sta bene. Vuole giocare come tutti i suoi compagni, ma è quello che abbiamo deciso e vedremo la prossima partita. Sapevamo che era un girone difficile. Arriviamo con un'importante iniezione di fiducia e questo ci aiuterà a confortarci. L'esperienza del Mondiale in Russia non c'entra perché sono scenari diversi, giocatori diversi, non c'entra niente. Sono un sudamericano e sono contento che il Brasile sia passato agli ottavi. Se non c'è l'Argentina, voglio che vinca una nazionale sudamericana. Ho amici in Brasile, stanno facendo un ottimo lavoro e mi congratulo con loro per questo".