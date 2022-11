Argentina-Messico, Lautaro: “Domani una finale da vincere. Maradona? Giorno triste”

"Abbiamo perso per errori nostri ma siamo fiduciosi. Quella partita è già alle spalle. Anniversario della morte di Maradona? Giorno triste, speriamo di regalargli una gioia. Non sentiamo la pressione, domani sarà una finale, dobbiamo vincerla. Abbiamo dimostrato di essere una squadra organizzata e questo sarà fondamentale per il match contro il Messico abbiamo fiducia nel nostro lavoro. Siamo tranquilli e siamo sicuri che andremo in campo per rappresentare al meglio l’Argentina. Per molti di noi, quello contro l’Arabia, è stato il debutto assoluto in un Mondiale, c’era ansia ma anche felicità, però una volta che inizia la partita tutto resta alle spalle. Abbiamo perso per errori nostri, adesso siamo positivi. Abbiamo tutti un pensiero per Diego, lo ricordiamo al meglio. È un giorno triste per tutti e chissà che domani non riusciamo a regalargli una gioia. Avevamo molta fiducia di iniziare il Mondiale vincendo, però abbiamo perso per dettagli ed errori nostri. Adesso comunque è tutto alle spalle e pensiamo al Messico".