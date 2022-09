Argentina, il CT Scaloni: “Dybala? Inutile rischiarlo. Ecco quando tornerà”

Tre a zero. E' questo il risultato finale maturato all'Hard Rock Stadium di Miami . Una vittoria, quella conquistata in scioltezza dall' Argentina di Lionel Messi contro l' Honduras , centrata grazie alle reti messe a segno dalla Pulga (doppietta, un gol dal dischetto) e da Lautaro Martinez .

Intervenuto ai microfoni della stampa al termine della gara andata in scena questa notte, il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha spiegato l'assenza di Paulo Dybala: l'attaccante della Roma è stato escluso dalla lista dei convocati per l'amichevole in questione. "Ho deciso di non rischiare Paulo. Lui mi serve ad un livello molto più alto e sarebbe un peccato rischiarlo. Sarà disponibile per la prossima partita", le sue parole. L'Argentina affronterà la Giamaica nella notte tra il 27 e il 28 settembre