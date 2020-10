Argentina, Dybala ko per un problema di salute: la decisione poco prima della partita contro l’Ecuador

Paulo Dybala non ha disputato la partita contro l’Ecuador.

Ha fatto a lungo discutere l’assenza di Paulo Dybala, in occasione della sfida tra Argentina ed Ecuador. All’ultimo minuto, l’attaccante della nazionale albiceleste, avrebbe accusato un problema gastrointestinale che lo ha messo fuori gioco: per lui nemmeno la panchina. Il classe 1993 aveva da poco recuperato un problema fisico, riscontrato alla fine della scorsa stagione. La partita è stata decisa da un rigore calciato dal capitano dell’Argentina, Lionel Messi al 13′ della partita. Per Dybala adesso si aspetta di capire l’evolversi della situazione per il prossimo impegno di giorno 13 ottobre contro la Bolivia. Poi, la stella bianconera, dovrà cercare di tornare disponibile anche per i prossimi impegni di Serie A con la Juventus.

Impegnati nella stessa partita altri giocatori che militano in Seria A. Tra questi Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, che ha giocato da titolare 75 minuti; Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, e Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, sono rimasti in campo per tutta la partita. Sul finire del match è entrato anche il centrocampista del Bologna, Nico Dominguez.

