Calciomercato Inter: Il Barcellona molla Lautaro Martinez. Il club catalano vira verso Memphis Depay

Sembra sfumare definitivamente l’ipotesi Barcellona per Lautaro Martinez.

Infatti, il club catalano avrebbe mollato la presa sul talento nerazzurro, in quanto l’Inter non avrebbe accettato di abbassare le sue pretese sul cartellino del giocatore argentino. Il club nerazzurro infatti avrebbe chiesto per il cartellino del giocatore almeno 85 milioni, mentre il Barça era disposto ad offrirne non più di 65 milioni.

Per questo motivo, il club spagnolo ha spostato il suo obiettivo verso Memphis Depay, l’attaccante olandese in forza al Lione che piace molto a Ronald Koeman. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 35 milioni di euro, dunque più contenuto rispetto agli 85 chiesti dal presidente nerazzurro Steven Zhang. Quindi, stando a quanto riportato su ‘De Telegraaf’, la società avrebbe trovato un accordo col Lione sui 30 milioni di euro più altri 2 di bonus. L’annuncio ufficiale sulla chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana.

