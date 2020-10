Nations League, cambia la sede di Bosnia-Italia: ecco dove sarà disputato il match

Italia-Bosnia cambia sede.

Il match di Nations League fra Italia e Bosnia, non verrà più disputata a Zenica. La gara in programma il 18 novembre andrà infatti in scena a Sarajevo. Mantenuta dunque la stessa data e lo stesso orario per il prossimo impegno ufficiale degli azzurri che, già l’11 novembre, torneranno in campo per affrontare in un’amichevole l’Estonia all’Artemio Franchi.

A comunicare il cambio di sede della sfida tra le due Nazionali è stata la stessa FIGC che, nella nota diramata in mattinata, ha inoltre ricordato gli impegni dell’Italia relativi al prossimo mese. Anche il 15 novembre, infatti, gli uomini di Mancini scenderanno in campo allo stadio “Città del Tricolore” per affrontare la Polonia prima dell’impegno contro la Bosnia, valido per la prima giornata della UEFA Nations League, .