Napoli, in arrivo Valoti: l’ex Palermo sarà il nuovo direttore sportivo della Primavera azzurra

Aladino Valoti approderà presto al Napoli.

L’ex direttore sportivo del Palermo durante l’era Zamparini, nonché ex giocatore rosanero nella stagione 2001/2002, secondo quanto riporta l’edizione odierna dell’Eco di Bergamo, potrebbe assumere presto un incarico nelle giovanili del Napoli. Ancora non c’è l’ufficialità ma la trattativa sembra essere avviata. Ad attenderlo il ruolo di ds della Primavera azzurra. Valoti rientrerebbe infatti nel nuovo importante progetto avviato dalla società campana proprio nell’ambito del settore giovanile. Il dirigente bergamasco avrà il compito di potenziare e rilanciare i giovani che hanno in Gianluca Grava il loro referente fino alla formazione Allievi. Una operazione di rinascita più che mai voluta dopo un periodo difficile per il club partenopeo. L’ufficialità dell’accordo (un biennale) dovrebbe arrivare a giorni.

Nel curriculum di Valoti una lunghissima esperienza nel ruolo di direttore sportivo dell’Albinoleffe, poi le parentesi nel Cosenza e al Sudtirol. A febbraio del 2018 Valoti fu ingaggiato da Zamparini, in sostituzione di Fabio Lupo, con l’obiettivo di arrivare alla promozione diretta in A dei rosanero, ma ebbe ben poco tempo per lavorare sul mercato. Qualche mese dopo, infatti, al termine della stagione, venne sollevato dall’incarico contestualmente al ritorno nella società rosanero di Rino Foschi. Ora, il futuro del ds bergamasco è azzurro.

Valoti: “Di Palermo ho un ricordo bellissimo, ma sono ancora dispiaciuto per la sconfitta di Frosinone”