Serie A, Roma-Napoli 0-2: Mertens trascina gli azzurri e firma il sorpasso, ko di Fonseca all’Olimpico. La classifica

Il Napoli espugna l’Olimpico e si aggiudica lo spareggio per l’Europa.

0-2: è questo il risultato del big match dell’Olimpico, tra Roma e Napoli, che ha chiuso la 28^ giornata di Serie A. Gli azzurri partono subito fortissimo, rendendosi pericolosi fin dai primi minuti con Zielinski, che sfrutta una palla persa dai giallorossi per calciare di sinistro: la palla però finisce fuori. Al 27′, dopo avere controllato male un lancio in profondità, Mertens la sblocca su punizione. Al 34′ il belga trova ancora la porta, centrando il suo centesimo gol in Serie A con la maglia del Napoli. Ci prova la Roma al 60′ con Pellegrini, che si ritrova libero di calciare centralmente col destro dal limite: la palla però colpisce in pieno il palo della porta di Ospina. Termina dunque con il successo del Napoli il big match dell’Olimpico, con Mertens che trascina gli azzurri e firma il sorpasso sui capitolini con vista Champions.