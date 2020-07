Serie A, Napoli-Roma 2-1: la decide Insigne, gli azzurri agganciano i giallorossi e volano al 5° posto

Il Napoli trionfa al San Paolo.

Archiviata la parentesi Atalanta, gli azzurri tornano a vincere – e convincere – battendo per 2-1 gli uomini di Paulo Fonseca, nella sfida andata in scena questa sera allo stadio “San Paolo”. La formazione di Gattuso parte subito forte trovando la prima occasione dopo appena 12 minuti di gioco con un’azione che spiazza la difesa avversaria: Fabian Ruiz salta Smalling e dentro l’area calcia col destro, un attento Pau Lopez manda però la sfera in angolo. Al 14° sono ancora i partenopei ad andare vicino al gol del vantaggio con Zielinski, che entra in area tagliando la difesa giallorossa e calciando col sinistro, ma trovando ancora l’estremo difensore capitolino che salva la porta. La Roma prova a ristabilire gli equilibri, trovando la sua prima vera occasione al 23°: Pellegrini, che ha spazio sulla trequarti, calcia dal limite. La palla viene deviata leggermente. Un errore di Smalling in fase di rilancio permette al Napoli di rendersi nuovamente pericoloso con Callejon che, servito dall’inglese si porta a ridosso dell’area di rigore, lo spagnolo però non controlla bene e il tiro diventa un cross verso nessuno.

In avvio di ripresa il Napoli si rende subito pericoloso con Insigne che, con un tiro cross, beffa quasi Pau Lopez. L’estremo difensore si trova costretto a deviare in angolo. Il gol del vantaggio degli azzurri, però, non tarda ad arrivare. Al 55° un buon cross di Mario Rui serve Callejon che non sbaglia sotto porta. Dopo una manciata di minuto Dzeko lancia in campo aperto Mkhitaryan che, ritrovatosi praticamente solo, spiazza Meret trovando la rete dell’1-1. La gioia della Roma, però, dura poco. All’82° i partenopei passano di nuovi avanti grazie ad un grandissimo destro a giro di Insigne che si spegne sotto all’incrocio. Nel finale gli azzurri provano a chiudere definitivamente la gara con Di Lorenzo, che trova la rete, ma viene annullata per fuorigioco.