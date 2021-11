Serie A, Napoli-Lazio: Spalletti sfida Sarri. Le formazioni ufficiali del match

Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali della gara

Sta per andare in scena il big match di Serie A nel quale si affronteranno a viso aperto il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri. La formazione partenopea è chiamata al riscatto dopo le due debacle consecutive contro Inter e Spartak Mosca (Europa League). La compagine biancoceleste vuole, invece, continuare sulla propria falsa riga europea dopo aver battuto la Lokomotiv Mosca per tre a zero grazie ad un super Ciro Immobile. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida valevole per la quattordicesima giornata del massimo campionato italiano.