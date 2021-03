Serie A, Napoli-Bologna 3-1: decidono Insigne e Osimhen, Gattuso ritrova la vittoria al ‘Maradona’. La classifica

Il Napoli è tornato alla vittoria.

Archiviato il pareggio maturato contro il Sassuolo, il Napoli ritrova la vittoria, e lo fa battendo il Bologna al “Maradona” nella sfida valida per la 26^ giornata di Serie A. Gli azzurri non sbagliano e conquistano tre punti accorciando momentaneamente a -2 dall‘Atalanta di Gasperini – impegnata lunedì contro l’Inter e a -3 dalla Roma. Nonostante una buona partenza della squadra ospite, Insigne trova la rete del vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco. Al 65′ Osimhen in ripartenza firma il bis, ma Soriano accorcia al 73°. A chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora Insigne, che firma la doppietta, regalando tre preziosi punti al Napoli: in corsa per la Champions League.