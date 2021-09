Serie A, la spunta il Napoli nel Monday Night: Spalletti si prende il primato

Dopo l'ultima gara del quarto turno di Serie A, terminata con un sontuoso 0-4 a favore dei partenopei, il Napoli raggiunge quota 12 punti in classifica, primo in solitaria

Il tecnico ex Inter e Roma sta plasmando la squadra a modo suo, dando al gruppo un'identità vincente. Grazie alla quarta vittoria conquistata in altrettante partite, il Napoli adesso è primo in classifica, da solo. Non accadeva dalla stagione 2017-2018, quando gli azzurri, nel corso del campionato, riuscirono a stare un punto avanti alla Juventus, che ha poi vinto lo scudetto per quattro lunghezze sul Napoli. Quello scudetto che oggi più che mai i tifosi partenopei sognano, pochi mesi dopo la mancata qualificazione in Champions League. Protagonisti assoluti Osimhen e Koulibaly, entrambi marcatori del match.