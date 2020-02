Serie A, Brescia-Napoli 1-2: Insigne e Fabian Ruiz firmano la rimonta, Rondinelle ancora ko

Brescia-Napoli ha dato il via alla quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Il primo tempo, al “Rigamonti”, ha inizio a ritmi alti. Gli azzurri provano a rendersi pericolosi fin dagli istanti iniziali di gara. In particolare, Mertens tenta il colpo al 2’ con un tiro-cross che fa tremare la traversa. Nei minuti successivi ci provano ancora gli ospiti, ma le Rondinelle gestiscono bene il gioco, impedendo agli avversari di concretizzare. Gli uomini di Diego Lopez, pochi minuti prima della mezz’ora, sorprendono tutti e passano in vantaggio. A sbloccare il risultato è un colpo di testa di Chancellor, che mette il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tonali. La compagine di Rino Gattuso provano a reagire, ma la prima metà della gara termina sul risultato di 1-0.

La ripresa ha inizio subito in favore del Napoli. Un errore di Mateju al 47’, infatti, è fatale per le Rondinelle. Il difensore ceco colpisce il pallone con un braccio su un cross di Insigne, il direttore di gara non fischia ma il VAR lo richiama all’ordine. Orsato riguarda l’azione sullo schermo e non ha dubbi: è calcio di rigore. A realizzare il gol del pareggio dagli undici metri è Insigne. Cinque minuti dopo gli azzurri approfittano del momento positivo e mettono a segno anche la rete del vantaggio. Fabian Ruiz firma l’1-2 con uno splendido sinistro a giro, che spiazza Joronen piazzando il pallone all’incrocio dei pali. Dominio azzurro nel secondo tempo: gli uomini di Rino Gattuso sono inarrestabili. Al 64’ anche Mertens va in rete, ma il guardalinee alza la bandierina ed è tutto fermo. Nel finale il Brescia cerca insistentemente il pari, in particolare con Balotelli. L’attaccante, però, trovandosi solo di fronte ad Ospina, spreca una clamorosa occasione spedendo il pallone sopra la traversa. Nulla da fare, al “Rigamonti” gli ospiti si aggiudicano i tre punti.

La crisi del Brescia continua: le Rondinelle restano al penultimo posto della classifica a quota 16. Il Napoli, invece, conquista in rimonta la seconda vittoria consecutiva e sale a 36 punti, in zona Europa.