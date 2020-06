Serie A, 27a giornata: il Napoli sbanca il “Bentegodi”, il Cagliari condanna la SPAL

Il Napoli sbanca il “Bentegodi” superando per 2-0 il Verona, nell’altra sfida della serata il Cagliari ha la meglio sulla Spal (1-0).

Momento di forma straripante per gli azzurri guidati da Rino Gattuso che, dopo la vittoria in Coppa Italia, ripartono anche in campionato sconfiggendo per 1-0 gli scaligeri. La rete decisiva tra i gialloblu e i partenopei l’ha messa a segno Milik che al 32′, su assist da corner di Politano, ha insaccato con un perfetto colpo di testa non controllato da Silvestri. Il raddoppio azzurro arriva al 90′ con il neo-entrato Lozano che deposita di testa su cross di Ghoulam. Emozioni ridotte al minimo indispensabile nel match tra Spal e Cagliari, tre punti preziosi per i sardi che sbancano il “Paolo Mazza” con una rete nel finale di Giovanni Simeone.