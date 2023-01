Sampdoria-Napoli, Spalletti: “Rigorista? Kvaratskhelia! Noi niente da dimostrare”

"Non dovevamo dimostrare niente. Dimostriamo cosa? Dobbiamo vincere la partita valutando le situazione che venivano fuori, andandole a gestire al meglio. Poteva diventare una partita difficilissima per gli eventi, ancora di più dopo il rigore fallito. La squadra ha usato la testa molto bene, è stata matura nella gestione dello scorrimento della partita. Abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo, sono stati ordinati sia all'inizio e dopo in inferiorità numerica senza concederci mai uno spazio. Non siamo andati all'arma bianca per non dare possibilità di ripartenza ma loro sono stati benissimo in campo. Loro sono stati in gara fino all'ultimo ed entrambe le squadre hanno giocato una buonissima partita, degna di due uomini che ormai non ci sono più ma che ci hanno insegnato tanto. Queste partite per loro erano allenamenti, nel senso che davano tutto in qualsiasi situazione si fossero trovati. Il calciatore forte la partita non la perde prima di averla giocata. Loro erano due di questi. Loro la partita la perdevano se tu eri più bravo perché loro non concedevano niente del loro livello di qualità. Kvaratskhelia. Il rigorista è lui. E' comunque positivo che qualcun altro si faccia carico di questa situazione, è sintomo di personalità. Sono cose normali. Mettere sempre il dubbio, questi giochini non funzionano".