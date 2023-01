Salernitana-Napoli 0-2: Di Lorenzo e Osimhen espugnano l’Arechi. Nicola ancora ko

Il Napoli batte all'Arechi la Salernitana e termina il girone d'andata a 50 punti. Primo tempo con poche occasioni, merito dei granata che non lasciano spazi. Gli azzurri prima si vedono annullare un gol a Osimhen per fuorigioco, poi passano nei minuti di recupero con un gran destro di Di Lorenzo , servito alla perfezione da Anguissa . A inizio ripresa subito il raddoppio con Osimhen , che segna a porta vuota dopo un palo di Elmas . La squadra di Spalletti poi controlla, per gli uomini di Nicola secondo ko di fila.

Nonostante il richiamo del mister ex Crotone, la squadra del patron Danilo Iervolino non è riuscita a raccogliere punti. D'altro canto sul piano prestazionale i granata hanno convinto in termini di atteggiamento, concentrazione ed abnegazione alla causa. Un derby disputato con uno spirito rispetto alla disfatta di Bergamo, in cui Fazio e compagni hanno dimostrato un eccessiva arrendevolezza che non ha mai permesso alla Salernitana di rientrare in partita. Lo zero a due di oggi presenta diversi margini di miglioramento da cui ripartire per consolidare la salvezza tanto agognata da tifoseria e dirigenza.