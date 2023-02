Prandelli elogia il Napoli: “E’ un capolavoro, meglio di Barcellona e Man. City”

"È un capolavoro che dovrebbe essere portato ad esempio di dirigenti e presidenti. Dovrebbero dire: imparate da Spalletti, De Laurentiis e Giuntoli come si costruiscono le squadre per vincere. Badando ai ruoli da ricoprire e non ai nomi, badando alla sostanza del progetto e non a prendere applausi semplici”, le sue parole.

"Io non riesco a cambiare canale se c'è il Napoli in tv, per me è meglio di una gara del Manchester City o del Barcellona. Questa squadra è un orgoglio del nostro calcio. In Champions è raro vedere una superiorità organizzativa come quella del Napoli. Non ci sono limiti per questa squadra e non deve porsi limiti questo Napoli anche perché c'è qualcuno, secondo voi, che ha capito come si affronta e si limita questa squadra fantastica?”, ha concluso Prandelli.