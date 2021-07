Petagna: “Napoli-Verona brutta parentesi. A fine stagione faremo festeggiare tifosi”

Le parole dell'attaccante azzurro, Andrea Petagna, in vista della prossima stagione

Dopo un campionato opaco, culminato con il mancato accesso in Champions League, il Napoli è pronto a voltare pagina in vista della prossima stagione. Andrea Petagna, attaccante azzurro che negli ultimi mesi ha trovato poco spazio in squadra, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per soffermarsi sulle ambizioni del club azzurro.