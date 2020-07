Parma-Napoli, Gattuso: “Loro non hanno mai tirato in porta. Il Sassuolo è come il Barcellona”

Pesante sconfitta per il Napoli.

Sul campo dell’Ennio Tardini è andata in scena la sfida tra il Parma e il Napoli, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A: i ducali hanno vinto 2 a 1 grazie ai due calci di rigore realizzati da Gianluca Caprari e Dejan Kulusevski, che hanno vanificato il tiro dagli undici metri segnato da Lorenzo Insigne.

Al termine del match il tecnico degli azzurri, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita:

“Il primo tempo è stato giocato al di sotto delle nostre qualità. Per quanto riguarda il secondo rigore, sarebbe da rivedere: a mio parere Kulusevski cade da solo, è già per terra, la palla non la prende mai. L’arbitro ha visto così, ma va bene: non siamo fortunati con lui. Penso sia più rigore il primo che il secondo. In ogni caso, non sono qui per fare polemiche. Non abbiamo perso per il rigore: potevamo e dovevamo fare meglio. Stiamo un po’ arrancando ultimamente: teniamo palla, palleggiamo, ma quando gli avversari vengono nella nostra metà campo ci danno un po’ di pensieri. Io oggi non mi ricordo nessun tiro in porta del Parma. Ultimamente facciamo fatica a finalizzare, mentre gli avversari ci fanno gol al primo tentativo. Oggi Meret non ha fatto alcuna parata, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ma la squadra lavora bene, è compatta. La gara di sabato col Sassuolo assomiglierà di più alla partita col Barcellona: sono squadre che si assomigliano. Ancora non ho fatto nessuna valutazione, mancano tre partite. C’è tanto tempo, ora pensiamo a finire bene. Poi valuteremo io e il mio staff qual è la coppia migliore per affrontare questo tipo di gara. Bisogna vedere, sto cambiando tanto: già da 4-5 partite, sto facendo una rotazione importante. Due settimane sono tante, di certo il turnover continuerà fino all’ultima gara“.