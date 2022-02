Napoli, Zielinski: “Spalletti è un maestro. Inter? Ora testa al Venezia. Scudetto…”

Le dichiarazioni di Piotr Zielinski, centrocampista de Napoli, in vista della prossima gara degli azzurri contro il Venezia

Napoli a caccia della quarta vittoria consecutiva per puntare all' Inter capolista. Gli azzurri sono reduci dai tre punti conquistati nel derby contro la Salernitana , adesso per la compagine di Spalletti c'è l'insidiosa trasferta al "Luigi Penzo" di Venezia . I lagunari hanno fermato diverse big in casa, tra cui la Juventus , la gara dei campani non sarà semplice. Su questo e molto altro si è soffermato Piotr Zielinski , centrocampista del Napoli , intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"La mia migliore stagione al Napoli? Non lo posso dire ancora, siamo a metà strada. Ma sono molto contento, mister Spalletti è un maestro, dobbiamo seguirlo e ci toglieremo grandi soddisfazione. La sua bravura ci darà una grande mano anche in chiave futura, è forte. La rosa è all’altezza, anche quando ci sono stati molti assenti abbiamo disputato grandi prestazioni. Venezia? E' un avversario tosto e fastidioso, dobbiamo pensare solo a loro e vincere domenica prossima, portando a casa il massimo risultato. Non sottovaluteremo l’impegno, il campo è particolare, ci sono le tribune vicine. Non ci ho mai giocato. Sarà una partita molto difficile, ma faremo il massimo per vincerla. Scudetto? Siamo un ottimo gruppo, abbiamo giocatori forti, tante partite e punti da conquistare. Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno e quello di tantissimi napoletani. Abbiamo bisogno del nostro fantastico pubblico, il più bello d’Italia. Spero siano in tanti, così tutti insieme penseremo a vincere contro l’Inter. Sempre dopo il Venezia, però".